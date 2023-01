ECCELLENZA EMILIA ROMAGNA Malo: "nessun rimpianto". Lombardi: "dobbiamo essere più cinici" Savignanese - Victor San Marino 1-0 gol di Brenton Tola

Il grande ex della sfida Alberto Malo non ha rimpianti e augura ai suoi compagni di vincere il campionato. Per il difensore del Victor, Lorenzo Lombardi serve più attenzione in trasferta e quella di oggi è stata un'occasione persa.

