SERIE C Maltempo, Entella-Cesena rinviata a data da destinarsi

E' stata rinviata a data da destinarsi Virtus Entella-Cesena, inizialmente in programma questa sera alle 20.45. La decisione è arrivata nel pomeriggio a causa dell'allerta meteo diramata a Chiavari per le condizioni in costante peggioramento.

