Mamma e calciatrice, Alice Pignagnoli racconta la sua storia

Alice Pignagnoli è una mamma, ma soprattutto una donna che ha lottato per un sogno: essere una calciatrice. Di ruolo portiere, con una passione per il calcio nata quando ancora era una bambina. Alice Pignagnoli ha raccontato tutto nel suo libro “Volevo solo fare la calciatrice” - Minerva Edizioni.

Un libro presentato anche sul Titano, al San Marino Stadium, con la partecipazione di Biancamaria Toccagni del Kiwanis Club e dell'ex calciatore Marco Macina introdotti dal giornalista Massimo Boccucci. Ad accogliere Alice Pignagnoli, la Federazione Sammarinese Giuoco Calcio e la San Marino Academy, da sempre attenti a temi come inclusione e uguaglianza. Una serata piacevole, con l'ex portiere di Cesena, Milan e Napoli a raccontare la sua storia passando per aneddoti e curiosità.

Alice Pignagnoli, mamma/calciatrice, che in occasione della prima gravidanza aveva visto la sua squadra, il Cesena, rinnovarle il contratto, cosa non avvenuta adesso in attesa del secondo figlio dalla sua nuova squadra.

