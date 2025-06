MONDIALI 2026 Manca un anno al primo Mondiale "a 48"

"Sarà il primo mondiale a 48 squadre, sarà una grandiosa festa del calcio". Sono trionfanti i toni del Presidente della Fifa Gianni Infantino a un anno esatto dal via Campionato del Mondo di USA, Canada e Messico. Si prevede che la manifestazione potrà muovere 6,5 milioni di turisti attraverso le città ospitanti. Sarà bellissimo per chi ci andrà, perché 13 squadre sono già qualificate: c'è il Brasile di Carlo Ancelotti, ci sono le tre ospitanti, ci sono le storiche prime volte di Giordania e Uzbekistan. Dall'11 giugno al 19 luglio attraverso 16 città: è la seconda volta negli States dopo il '94, la terza per il Messico dopo '70 e '86, il debutto per il Canada. Il countdown è cominciato e la Fifa ha messo in campo una serie di iniziative di comunicazione e promozione. Un "road to..." lungo un anno attraverso cultura, gastronomia, folklore. Con il calcio sullo sfondo che diventa palcoscenico per un evento così globale da relegare l'aspetto tecnico ad un semplice aspetto della vicenda. Lo vendono, il vecchio mondiale, come celebrazione totale di connessione e passione. Intanto bisogna andarci e poi vedere che faccia ha. Gli azzurri non partecipano ad una fase finale dal 2014 e la strada verso il prossimo è piena di curve e di salite.

