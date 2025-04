SERIE C Mancata fuga per l'Entella: solo 1-1 con la Torres L'Entella sfrutta solo a metà il passo falso della Ternana e pareggia 1-1 contro la Torres: vantaggio sardo con Mastinu, risposta ligure con Tiritiello. Entella a +5 sulla Ternana, a 4 giornate dalla fine.

Dopo il pesante ko della Ternana a Lucca, per l'Entella era l'occasione di dar la spallata definitiva al campionato. E invece i liguri la sfruttano solo a metà, fermati da una Torres che invece conferma la terza piazza, a debita distanza dalle due battistrada. Inizio arrembante di Chiavari: Castello gira di testa da corner, palla sopra la traversa. Poi si accende Casarotto, diagonale da posizione defilata respinto da un attento Zaccagno. Nel momento migliore, però, passa la Torres: ingenuità colossale di Tiritiello che si lascia sfilare la sfera da Mastinu. Il fantasista sardo si invola, se l'aggiusta sul suo mancino e incrocia, non lasciando scampo a Del Frate. Sassari è avanti alla mezz'ora.

Doccia fredda per l'Entella, che ha il merito di non disunirsi e tornare alla carica. Il tentativo di Bariti è centrale, Zaccagno si accartoccia e blocca. E' comunque il preludio all'immediato pareggio: Tiritiello si fa perdonare dall'errore commesso in precedenza e, con una bella zampata, anticipa Zaccagno sulla punizione di Bariti e firma l'1-1. I biancazzurri tornano in quota già nel primo tempo ma non hanno la forza di provare la rimonta nel secondo. L'unica chance è di marca ospite con la volée dal limite di Fischnaller, allungata in corner da Del Frate. Poi succede poco o nulla: l'Entella guadagna un punticino sulla Ternana e va a +5, quando mancano 4 giornate al termine. La Serie B è vicina, ma non vicinissima.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: