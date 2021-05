CHAMPIONS LEAGUE Manchester City-Chelsea: tutto pronto per la finalissima

Manchester City-Chelsea: tutto pronto per la finalissima.

Da una parte la volontà di alzare quella Coppa dalle Grandi Orecchie per la prima volta nella storia, dall'altra quella di confermarsi come piacevole sorpresa di questa stagione. Manchester City-Chelsea è il terzo derby britannico in finale, è l'ultimo atto di questa emozionante Champions League. Dopo aver vinto Premier League e Carabao Cup, la squadra di Pep Guardiola può chiudere il “tripletino” e soprattutto consegnare una coppa ad una società che l'ha inseguita per anni a forza di top player e grandi investimenti. Il tecnico spagnolo è a caccia della terza Champions League dopo averla vinta nel 2009 e nel 2011 con il Barcellona, al contrario Thomas Tuchel cercherà di non diventare il terzo allenatore – assieme a Lippi e Cuper - a perdere una finale in due anni di fila, dopo il ko della passata stagione con il Paris-Saint Germain.

[Banner_Google_ADS]



Il City va verso il 4-3-3 senza il centravanti di ruolo con Bernardo Silva “falso nueve” affiancato da Mahrez e Foden. Confermatissimo, ovviamente, De Bruyne a centrocampo così come Ruben Dias al centro della difesa. Verso la panchina il Kun Aguero, all'ultima con la maglia degli Sky Blues. Sarà 3-4-2-1 per il Chelsea con Werner prima punta, a sostegno Mount e Pulisic – favorito su Ziyech -. Si gioca all'"Estadio do Dragao" di Porto, calcio d'inizio alle ore 21.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: