Mancini: "Dobbiamo restare concentrati e tranquilli"

Vigilia della delicata sfida contro la Svizzera per l'Italia di Roberto Mancini. Gli azzurri sono al comando del girone a pari punti proprio con la Svizzera. In caso di arrivo alla pari potrebbe essere decisiva la differenza reti. Per i vice campioni d'Europa sarebbe fondamentale conquistare una vittoria questa sera all'Olimpico di Roma. Mancini deve fare i conti anche con le assenze di Chiellini, Immobile, Pellegrini e Zaniolo.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: