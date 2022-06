Buoni segnali dalla giovane Italia nata sulle ceneri di un disastro firmato da chi appena un anno prima aveva vinto l'Europeo. E questa sera in Nations League riecco l'Inghilterra battuta nella finale di Wembley. Sia gli inglesi che gli azzurri però hanno cambiato moltissimo ed quindi solo mezza rivincita. Rivoluzione in ogni reparto anche rispetto alla gara contro l'Ungheria, Mancini ne conferma appena 2, cambiando tutto in tutti i reparti.