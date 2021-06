EUROPEI Mancini: "Non abbiamo fatto giocare la Turchia, grande partita dei ragazzi" Il CT si gode l'ottima partenza.

L'Italia parte col 3-0 sulla Turchia e il CT Roberto Mancini ha solo parole d'elogio per i suoi azzurri: "Abbiamo fatto un'ottima partita, non abbiamo fatto giocare la Turchia e abbiamo continuato a pressare nonostante un primo tempo difficile. Abbiamo avuto pazienza, abbiamo provato e riprovato a fare gol e poi ci siamo riusciti. So che siamo una squadra che gioca bene e che è migliorata tantissimo ed essendo un gruppo giovane possiamo crescere ancora".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: