NATIONS LEAGUE Mancini: "Non esiste un modulo vincente, siamo stati bravi"

L'Italia chiude al 3° posto la Nations League 2022-23. Gli azzurri hanno battuto per 3 a 2 l'Olanda, conquistando la seconda medaglia di bronzo consecutiva. La squadra di Mancini ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2 a 0 con le reti di Dimarco e Frattesi. Nella ripresa l'Olanda accorcia le distanze con Bergwijn ma pochi minuti dopo Chiesa firma il 3 a 1 per gli azzurri. Al 90esimo la rete di Wijnaldum per il definitivo 3 a 2.

