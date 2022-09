NATIONS LEAGUE Mancini: "Sono contento, ma dobbiamo restare in partita per tutti i 90". Rossi: "Con queste squadre non puoi sbagliare niente" Nel dopo partita di Ungheria - Italia hanno parlato i due CT, Roberto Mancini e Marco Rossi

Il CT azzurro Roberto Mancini parla di una buona partita anche se - sottolinea - voglio che i ragazzi stiano in partita per tutti i 90 minuti. Troppa sofferenza - afferma- negli ultimi 20. Poi elogia Gigi Donnarumma. Ha ritrovato la serenità da quando è titolare del PSG" . Il CT dell'Ungheria Marco Rossi entra nel dettaglio: "Sono partite queste dove non ti puoi permettere di sbagliare nulla e dove devi sperare che siano gli altri a commettere qualche errore. L'Italia questa sera è stata perfetta, aiutata dal suo portiere che io ritengo essere il migliore al mondo".

