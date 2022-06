Mangia sulla finale playoff di C: "Finale aperta, ma giocare a Palermo con lo stadio pieno..."

Stasera si gioca l'andata della finale playoff di C tra Padova e Palermo. Sfida che non può lasciare indifferente il CT di Malta Devis Mangia, tecnico dei rosanero, in Serie A, nel 2011: "Il cuore è chiaramente schierato, perché a Palermo sono stato benissimo, è una città bellissima con tifosi spettacolari. Quindi sinceramente mi auguro che il Palermo torni nelle categorie che gli competono. Non che il Padova non lo meriti, anche quella è una piazza che merita altri palcoscenici, anche per la forza dell'attuale proprietà. È una sfida aperta, certo che, se dopo la partita di domani - oggi, ndr - dovesse rimanere tutto aperto, giocare il ritorno a Palermo con lo stadio esaurito... so cosa vuol dire, giocare a Palermo con lo stadio pieno".