Maniero: "Il Rimini è a posto così. Al calcio serve un serio protocollo covid"

Intervista a Andrea Maniero

Il Direttore Sportivo del Rimini Andrea Maniero si dichiara soddisfatto di quello che fino ad oggi ha fatto la squadra anche se sottolinea ancora non siamo a metà campionato la serie C è tutta da conquistare e di facile non c'è niente. Maniero punta il dito sui buchi totali lasciati da chi deve decidere sui protocolli covid applicati al calcio. "Dopo due anni è ora che si decida - dichiara il DS biancorosso- non c'è una linea guida e dalla A alle categorie minori continua ad esserci solo confusione totale".

Il mercato; Maniero, afferma che il Rimini cambierà poco o nulla. "Arriverà lunedì un ragazzo del 2003 si tratta di un esterno destro della difesa e poco altro". "La squadra - continua Maniero- ha già dato grandi garanzie e non ha bisogno di ulteriori ritocchi". Andrea Maniero da giocatore, fu al centro di pesanti critiche. Il San Marino calcio Serie C2 stagione 2003-2004 in testa al campionato lo ingaggiò insieme a Fausto Pizzi nel mercato di riparazione. L'arrivo dell'attaccante e del forte centrocampista non si rivelò funzionale alla squadra e la stagione cambiò in senso negativo e quel San Marino avviato verso la vittoria dovette accontentarsi dei play off. Anche da quella esperienza, oggi, il Maniero Direttore Sportivo, ha capito che il mercato di riparazione è molto delicato e gli arrivi in un gruppo vincente devono essere centellinati e fatti a rigor di logica come conferma lui stesso.