SERIE C Manita Entella: 5-0 al Perugia

L'Entella non vinceva dal 7 gennaio – 1-0 al Del Conero contro l'Ancona – e, per il ritorno al successo dopo 2 mesi, i ragazzi di Gallo hanno deciso di farlo in grande stile: netto 5-0 al Perugia che al contrario si allontana dalla Carrarese terza. E' un monologo biancoceleste: il mancino ciabattato di Petermann diventa un assist per Corbari che, a tu per tu con Adamonis, si lascia ipnotizzare. Sarà comunque una gran serata per il capitano ligure. E già lo si vede al minuto numero 34: Adamonis ci mette ancora una pezza uscendo bene su Montevago, la sfera però rimane lì e Corbari deposita in rete per il vantaggio dei padroni di casa. Il Perugia sbanda: Montevago si accentra e calcia, palla che esce di un soffio. 120 secondi più tardi ecco il meritato raddoppio: Souare alza un campanile in area, Lipani rimette dentro e Corbari – tutto solo – scaraventa alle spalle del portiere per il 2-0 e la personale doppietta.

Primo tempo da incorniciare, ma lo show Entella non è ancora finito e nella ripresa i biancocelesti si scatenano. Prima l'unica chance del Grifone, con Seghetti che si gira e va in diagonale, De Lucia si allunga e respinge. Non è serata per Souare che si lascia sfilare da Montevago e poi lo abbraccia da dietro. E' calcio di rigore, dal dischetto si presenta Petermann che non sbaglia. Adamonis intuisce ma non ci può arrivare, la trasformazione del 25 è semplicemente perfetta. Passano 10 minuti e altra folata Entella: pressing furioso che porta Corbari a riconquistare la sfera quasi nell'area piccola. Tocco con la punta deviato da Angella che mette fuori causa Adamonis per il pesante 4-0. Il capitano realizza la tripletta definitiva e suggella una prestazione maiuscola. Testimoniata dall'ennesimo recupero palla, Adamonis fa quel che può sul primo tentativo di Montevago ma poi ci sarà gloria anche per l'ex Gubbio sulla ribattuta. Manita Entella che si riporta a ridosso della zona play-off.

