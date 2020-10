SERIE C Mantova a tutto gas, Perugia travolto 5-1 Dopo mezz'ora i virgiliani sono già avanti di due gol e un uomo e nella ripresa allungano le distanze.

Dopo due sconfitte consecutive il Mantova si ritrova di colpo e il Perugia, ben lontano dall'ingranare, in mezz'ora si sgretola. Il 5-1 che vale il sorpasso in classifica è già bello che fatto in 7': 52” e Cheddira riceve da Bianchi, se l'aggiusta e scarica in rete di potenza, con Fulignati sorpreso e fulminato. E poi il meraviglioso raddoppio di Zibert, un'altra legnata, stavolta su punizione dal limite, dritta nel sette. E come se non bastasse Burrai si becca due gialli evitabili nel giro di neanche 12', così, dal 31°, il Perugia è sotto anche negli uomini.

E allo scadere del tempo il Mantova sfiora il tris col traversone di Panizzi per l'inzuccata di Vano, palla a lato di niente. Tris che comunque arriva a inizio ripresa, e che tris: Zibert apre e chiude uno scambio di prima con Cheddira e Guccione, liberandosi per il rasoterra in buca d'angolo della doppietta. A un passo dal tracollo, il Perugia pare scuotersi: torre di Bianchimano a imbeccare Rosi in area piccola, il tiro non è impeccabile e Tozzo ci fa un figurone. Al giro dopo invece Elia s'incunea e trova il goffo tamponamento di Gerbaudo, con Moscati a realizzare il rigore dell'accorcio.

Accorcio fatuo, perché tempo 2' e Rosso innesta la fuga in fascia Gerbaudo, sul cui cross della redenzione Ganz ci mette il petto da poker. Che non placa la fame del Mantova: Mazza per il tocco volante di Cheddira che non va troppo lontano dal palo, quindi angolo da destra, spizzata di Checchi e rovesciata di Ganz, il riflesso di Fulignati nega la doppietta al figlio d'arte. E alla fine il giustiziere da manita è Zappa, entrato da 3' e subito letale sul lancio di Mazza: stop di petto, mancino vellutato a effetto e titoli di coda.



