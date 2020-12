Mantova-Cesena per i piani alti, sfide salvezza per Imolese e Ravenna

Forte di 12 punti in 6 gare il Cesena veleggia spedito verso l'alto della classifica: ora c'è la prova di maturità del Martelli, dove lo aspetta un Mantova a sua volta lanciato da tre successi in fila e, più in generale, imbattuto da 5 turni. La positività di un calciatore dei virgiliani, annunciata ieri, non dovrebbe far saltare la sfida tra i tre migliori bomber del girone: da un lato i 10 gol del capocannoniere Bortolussi, dall'altra i 9 di Ganz e i 7 di Guccione, fresco di tripletta alla Feralpi.

Vincendo i bianconeri scavalcherebbero i rivali, attualmente quarti a pari merito con altre tre. Tra queste la Sambenedettese, che con l'arrivo in panca di Zironelli ha cambiato marcia e riceve un Matelica non troppo in salute. Le altre due quarte sono FeralpiSalò e Modena, entrambe in trasferta contro le ultime due: i gardesani vanno da un Fano in crescita e fresco di prima vittoria, gli emiliani sono ospiti dell'Arezzo.





Universo opposto per le altre due romagnole: l'Imolese ne ha perse 5 in fila, il Ravenna ha fatto un punto nelle ultime 6 ed entrambe sono chiamate a delicate sfide salvezza. I rossoblu giocano l'anticipo di domani con una Vis Pesaro in ripresa (4 punti in 3 gare) e con cui si spartiscono il confine dei playout: chi vince li lascia, chi perde ci resta. Discorso simile per Fermana-Ravenna: ambedue cercano l'uscita dalla zona rossa, così come i loro nuovi allenatori Cornacchini e Colucci ambiscono al primo successo della loro gestione.

Idem per Pillon, appena arrivato sulla panchina di una Triestina che, con un punto in tre gare, ha lasciato le zone nobili. Il Bepi ha debuttato col ko interno con la Samb e la sua seconda sarà ancora più dura: lunedì sera sarà di scena all'Euganeo, tana del Padova capolista. Capolista come il Sudtirol, rilanciatosi con 4 successi e un pari e viceversa atteso dall'impari confronto casalingo col Legnago, che l'ultima l'ha vinta 10 turni fa. Se entrambe cadessero potrebbe salire in vetta pure il Perugia, che riceve la Virtus Verona per un match tra squadre in striscia utile. Andamenti opposti invece nell'incrocio tra un Carpi in caduta libera e un Gubbio fiondatosi fuori dai playout: nelle ultime 6 zero vittorie per gli emiliani e zero sconfitte per gli umbri.