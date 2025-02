Manuel Locatelli: "Possiamo vincere, la Juventus è abituata a queste competizioni"

Manuel Locatelli

È la a Juventus la prima squadra italiana ad ospitare il trofeo del prossimo mondiale per club nel suo tour mondiale. Dopo Lisbona, Madrid, Manchester, Porto è toccato a Torino. Nell'occasione il centrocampista bianconero Manuel Locatelli ha parlato della competizione:

"Per la Juventus partecipare a questa competizione è sicuramente un motivo di orgoglio, è un motivo di responsabilità, sono tutte cose che chiaramente quando indossi questa maglia le senti sempre, però essendo anche la prima competizione fatta così, credo che sia un'esperienza unica da vivere e da prendere veramente seriamente perché è sempre un obiettivo per noi".

"La cosa che mi incuriosisce della competizione è sicuramente il fatto che ci siano squadre da tutto il mondo che saranno sicuramente partite difficili, anche perché vengono da tutti i campionati, questa è la cosa bellissima, uno scambio di culture, un insieme di cose, anche i tifosi di altre squadre, di altre nazioni, che lo sia veramente un momento unico e un'esperienza incredibile anche da quel punto di vista".

"Il motivo per il quale noi possiamo portare a casa questo trofeo è sicuramente il fatto che la Juve è abituata a giocare a questo tipo di competizioni nel senso di importanza di partite. È un percorso difficilissimo perché ci sono, come ho già detto, le squadre più importanti al mondo, però bisogna fare un passo alla volta come facciamo sempre, come è il nostro moto qui, lavorare nel quotidiano, affrontare una partita alla volta e così dovremo fare anche in una competizione di questo tipo".