Maradona, il medico: "Stupiti dalla ripresa, ma resta in ospedale"

Diego Maradona resta ricoverato all'ospedale di La Plata, ma le sue condizioni, dopo l'operazione per un coagulo di sangue nel cervello, sono buone. Lo ha detto Leopoldo Luque, il neurologo che lo ha in cura. "La tac di controllo è stata positiva - ha detto Luque - cammina e parla, abbiamo perfino ballato. Siamo stupiti di quanto la sua ripresa sia ottima. Lo vedo lucido e vorrebbe lasciare l'ospedale, però, avendo rilevato alcuni episodi di confusione, pensiamo che la cosa migliore per lui sia rimanere ancora qualche giorno in ospedale".