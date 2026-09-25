Maradona Junior: "Mi manca Diego più che Maradona, era bello guardare il Napoli insieme" Ospite de La Terra della Dolce Vita, il programma condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi, il figlio del grande campione argentino ha parlato del rapporto con il padre.

Diego Armando Maradona Junior sarà ospite de La Terrazza della Dolce Vita, il programma condotto da Simona Ventura e Giovanni Terzi. In onda sabato 26 settembre alle 20:45 su San Marino RTV. Nell'intervista il figlio del campione argentino ha parlato anche del rapporto con il padre.

"Una grande dote: sbagliare, sbagliamo tutti, però lui non ha mai avuto paura di chiedere scusa. E poi è molto semplice oggi dopo 40 anni dire ma forse se avremmo seguito Diego, se lo avessimo appoggiato. Dopo 40 anni è facile, ma lui aveva detto tante cose già 40 anni fa che poi dopo sono successe. Io credo che la sua grande forza è stata il dimostrare a tutti che lui era il più grande di tutti, ma che comunque era un umano come noi. Le sue debolezze non le ha mai nascoste".

"Mi manca guardare una partita del Napoli insieme a lui, mi manca quando lui si arrabbiava. Mi manca Diego più che Maradona perché a me è importato sempre poco di quello che era il contorno. A me mi interessava stare con mio padre, anche se una cosa che racconto a tutti quanti è che una delle prime volte che ero a cena con lui io ogni tanto mi giravo e facevo così e dicevo mamma mia, sto mangiando vicino a Maradona. Era mio padre, però io da grande tifoso malato del Napoli quale sono, ho cresciuto sullo stadio, sono a tavola con Maradona".

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