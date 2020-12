Il Napoli indosserà una maglia speciale per ricordare Diego Maradona, nel match di questa sera contro la Roma, prima partita di campionato dopo la scomparsa del leggendario campione argentino. La squadra di Gattuso scenderà in campo con la quarta divisa ufficiale della stagione. La maglia ricorda quella dell'Argentina sarà infatti a strisce verticali bianche e azzurre, in omaggio al Paese del Pibe de Oro.