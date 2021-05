Maradona: secondo la relazione dei medici "se ricoverato poteva salvarsi"

"Un comportamento inadeguato, sconsiderato e carente". E' una delle conclusioni della commissione interdisciplinare convocata dalla Procura generale di San Isidro per far luce sulla morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020 a causa di un arresto cardiaco.









“Maradona - come evidenziato dal documento pubblicato dalla stampa argentina - avrebbe avuto maggiori possibilità di sopravvivenza se fosse stato ricoverato in un centro sanitario polivalente". La Procura ha messo in piedi una commissione interdisciplinare per capire se sarebbe stato possibile evitare la morte della stella del calcio mondiale. Accusati i medici che avevano in cura l'ex calciatore, più cinque operatori sanitari. Il documento spiega come Maradona “non era in pieno uso delle sue facoltà mentali al momento della dimissione dall'ultimo ricovero". Secondo gli esperti, "non sono stati garantiti controlli e assistenza corretti”. Inoltre al Pibe de Oro “è stato somministrato un farmaco controindicato per i pazienti con disturbi cardiaci e non si esclude che tale farmaco abbia avuto un'incidenza sull'esito fatale".