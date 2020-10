CPIACE Marco Alessandrini a CPiace

Marco Alessandrini a CPiace.

Questa sera, alle 21,00 appuntamento con Cpiace, la trasmissione di approfondimento sul campionato di Serie C. Ospite della puntata l'allenatore del Fano Marco Alessandrini. In studio come ogni lunedì per tutti gli approfondimenti sulla quarta giornata di campionato di Serie C Girone B, Lorenzo Giardi e Massimo Boccucci.

I più letti della settimana: