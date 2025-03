Marco Macina: "Il Milan dovrebbe sfruttare meglio Leao"

L'intervista a Marco Macina

Ospite della nostra trasmissione C vediamo di lunedì, l'ex attaccante del Milan Marco Macina ha parlato di serie A:

Ci sono ancora avversari secondo te per l'Inter per lo Scudetto?

"Adesso ha tre punti di vantaggio. Sicuramente è riuscita a capovolgere quello che sembrava fosse un turno sfavorevole perché sicuramente sulla carta il Napoli doveva vincere, però le partite poi sulla carta non dicono niente. Comunque ci sono dei fatti importanti. Credo che fosse la settima partita che perdeva l'Atalanta contro l'Inter. Probabilmente non dico che sono andati in campo sapendo che potevano perdere, però probabilmente questo ha influenzato tutto".

Un'altra domanda che ti faccio è se ti aspettavi difficoltà così profonde di Juventus e Milan?

"Secondo me il Milan ha un giocatore che io credo che non ce ne sia nel mondo come Leao e bisognerebbe sfruttarlo nei migliori dei modi. Poi ha giocatori importanti, giocatori di qualità sia centrocampo, realizzatori. Secondo me la Juventus è meno forte rispetto al Milan dal punto di vista degli undici, però ripeto sono squadre che non stanno mantenendo per niente le aspettative".