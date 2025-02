Marco Martini: "Complimenti alla Nazionale di San Marino. L'Entella? Ha le carte in regola per la B"

Sentiamo Marco Martini

Marco Martini allenatore: "Per quanto riguarda la Nazionale di San Marino sono contento perché vuol dire che in questi anni sono cresciuti. Quando c'ero io non c'era quella percezione, però lavoravano per cercare di arrivare a questi risultati. Credo che l'allenatore sia un allenatore molto professionale, un allenatore che è giusto per San Marino. Faccio i complimenti perché sta facendo un grande lavoro e quindi credo che adesso raccolgano un po' i frutti di quello che hanno lavorato quando giocavo io qua. Quindi insomma faccio tanti complimenti"

È la fuga buona quella dell'Entella? "Credo che sia una squadra solida, una squadra costruita per quel campionato lì. Anche se probabilmente dietro ha una squadra a livello individuale con molti giocatori di categoria, anche superiore. Però è una squadra molto pratica e credo che se la giochi fino a fine. Però l'Entella l'ho vista tante volte e credo che sia una squadra costruita per fare bene in Serie C e per stare lì davanti. Sono anche abituati. C'è una squadra che ti ha stupito in positivo quest'anno? Ma credo che ci sono diverse squadre. Credo che in questo momento la Pianese sta facendo un buon campionato, anche col cambio di allenatore. Credo che il Pescara, che magari non è partito per essere lì davanti, sta facendo un buon campionato. Il resto sono squadre che se la stanno giocando. Credo che anche la Vis Pesaro sta facendo un buon campionato, che magari non era prevedibile".