L'ex portiere della Cremonese, Marco Paoloni, coinvolto nel 2011 nella vicenda del calcio scommesse relativo ad alcune partite del campionato di serie C, è stato assolto dal Tribunale di Cremona. In particolare, Paoloni era accusato di aver aggiunto gocce di Minias al tè dei compagni in occasione della partita Cremonese-Paganese. Paoloni - si legge nella sentenza - è stato assolto perché il fatto non sussiste.



