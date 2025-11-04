Marco Ragini è il primo Ct sammarinese a un mondiale: guiderà il Tagikistan

Foto: Tajikistan Football Federation

Con la sfida alla Cechia in programma mercoledì 5 novembre, alle 13.30, Marco Ragini diventerà il primo sammarinese ad allenare al Mondiale Under 17 di calcio. In Qatar, Ragini guiderà il Tagikistan, formazione che ha già condotto ai quarti di finale della Coppa d'Asia - eliminato solo ai rigori dalla Corea del Sud -, e arriva alla competizione con tre successi su tre nelle amichevoli di preparazione.

Le altre avversarie del Gruppo I saranno Stati Uniti e Burkina Faso, in un Mondiale extralarge, con ben 48 squadre. Come miglior risultato, il Tagikistan ha la qualificazione alla fase a eliminazione diretta ottenuta nel 2007, mentre nel 2019 si è fermato ai gironi: obiettivo di Ragini sarà superare quanto fatto dai suoi predecessori.

Nel torneo c'è anche l'Italia, che ha esordito battendo 1-0 il Qatar padrone di casa, con goal di Samuele Inácio Piá, centrocampista del Borussia Dormund. Le altre avversarie degli azzurri, nel girone A, sono Sudafrica e Bolivia.







