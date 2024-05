EURO 2024 Marco Rossi (Ungheria): "Allargare a 26 le rose è un vantaggio solo per le grandi squadre"

Il ct dell'Ungheria Marco Rossi ha parlato dell'allargamento a 26 squadre delle rose per la fase finale degli Europei, sottolineando di fatto come la novità rappresenti un vantaggio per le grandi squadre e non per le piccole.

