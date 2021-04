SERIE D Marignanese – Real Forte Querceta 2-3 In vantaggio con Merlonghi, la Marignanese viene raggiunta da Baracchini e superata dal Real Forte con Di Paola. Nuovo pareggio grazie a Docente. Nella ripresa errore di Camara e doppietta di Di Paola

L'ultima prima della sosta mette di fronte la Marignanese al Real Forte Querceta entrambe alla ricerca di punti per i rispettivi obiettivi. Poco tempo per i convenevoli che c'è già da vedere la conclusione di Manuzzi (centrocampista da seguire bene) e l'ottima risposta di Adornato. L'inizio della Marignanese -Cattolica promette bene, Merlonghi quasi a botta sicura murato sul più bello, ma la gioia arriva poco dopo. Con la difesa alta di Amoroso, Merlonghi davanti ad Adornato questa volta non sbaglia e Marignanese in vantaggio.

[Banner_Google_ADS]



La squadra ospite non si vede mai nei primi 25 minuti, ma alla prima sortita offensiva pareggia. Grande lavoro di Di Paola sulla destra, il centroavanti attende l'arrivo di Baracchini servizio e stoccata del numero 7 per la nuova parità. Alla mezz'ora body-check su Zanni chiede il rigore la Marignanese, l'arbitro fa ampi cenni che si può continuare. Dall'altra parte lo spettro per Camara e compagni è sempre Di Paola, questa volta fa tutto da solo e lo fa bene per portare in vantaggio la sua squadra. Sale di tono Docente prima impegna Adornato che si rifugia in angolo sulla sua mezza girata, poi a pochi minuti dal termine del primo riporta in quota la Marignanese: sulla sua conclusione tentativo di salvataggio sulla linea, grandi proteste della squadra di Amoroso che sostengono che la sfera non è entrata, l'assistente assegna il gol e si torna in parità.

Ripresa Amico dalla media, sfera che si alza non di molto. Docente lavora per Rizzitelli, conclusione a giro Adornato sempre attento. Manuzzi su punizione ancora Adornato a respingere i ripetuti tentativi dei cattolichini. Ancora due situazioni pericolose con Gioia di testa, sfera fuori non di molto ma soprattutto con Rizzitelli che da ottima posizione colpisce l'esterno della rete. Pressione e dominio che non si concretizza ed allora arriva la beffa. Sul cross da sinistra Camara commette un grave errore, la sfera arriva sul secondo palo dove si trova e chiude ancora Di Paolo per il gol che spiana la strada verso i play off al Real Forte Querceta. Allo stadio Calbi di Cattolica, real Forte Querceta batte Marignanese 3-2

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: