SERIE D Marignanese-Sammaurese 1-1 Succede tutto nel primo tempo, a Bonandi replica il rigore di Rizzitelli.

Marignanese e Sammaurese si limitano a punzecchiarsi a vicenda e alla fine al Calbi ne esce un 1-1 tutto sommato giusto. Un derby che fa gioco soprattutto ai padroni di casa, che coi ko di Sasso Marconi e Bagnolese salgono a +5 dalla retrocessione diretta e a -3 dall’uscita dai playout. Derby solo virtualmente a porte chiuse: per quanto senza calca, sugli spalti il pubblico c'è eccome, e pure di là dalla rete opposta i tifosi la guardano in gruppo.

[Banner_Google_ADS]

In campo, la Sammaurese passa al primo affondo: Sabba guadagna il fondo e crossa, Bonandi schiaccia al volo e secca il non irreprensibile Faccioli. Eppure la frazione è comandata in scioltezza dalla Marignanese, pericolosa già prima del gol avversario col tentativo da lontano di Goh. E anche dopo si resta a senso unico: spunto di Garavini che si presenta davanti a Maniglio, preciso nel mandare in corner. Poi asse Rizzitelli-Gaiola a liberare l'incrociata di Riccardo Manuzzi, qui è Gregorio a deviare in angolo. E proprio da un angolo partirà il pari: batte Riccardo Manuzzi, nel parapiglia Gaiola cade sulla trattenuta di Gregorio ed è rigore, con Rizzitelli impeccabile nel siglare il suo 7° centro in campionato.

Da qui in poi sarà più fumo che sostanza, con le squadre che macinano ma pungono poco. Bonandi per Francesco Manuzzi, Nodari è salvifico nell'anticiparlo e si va alla ripresa. Nella quale la Marignanese s'affida principalmente sulle partenze di Goh, che proprio in uno dei suoi allunghi imbuca per Rizzitelli, sporcato in angolo da Scarponi. La Sammaurese invece preme coi traversoni dalla destra. Da lì parte il corner di Sabba inzuccato da Gurini, stavolta Faccioli è reattivo e respinge di riflesso. Sempre dalla bandierina l'ultima emozione del match, arrivata in pieno recupero, dopo mezz'ora buona di nulla. Batte il solito Sabba e Signori, da poco entrato, rischia il patatrac, il palo però gli evita l'autogol e il derby si chiude in patta.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: