NUOVA AVVENTURA Mario Petrone conferma: "Allenerò in Ecuador" Il tecnico ex San Marino e Rimini è atteso da una nuova avventura lontano dall'Italia. Dopo Malta, l'Ecuador

Mario Petrone conferma: "Allenerò in Ecuador".

L'ex tecnico di San Marino e Rimini Mario Petrone, da noi contattato, ha confermato la notizia diffusa da TuttoMercatoWeb. L'allenatore campano sta per trasferirsi in Ecuador per allenare il Club Deportivo y Social Santa Rita. Squadra che milita nella serie B dell'Ecuador



I più letti della settimana: