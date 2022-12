QATAR 2022 Marocco da sogno: è la prima africana in semifinale ai Mondiali En Nesyri sfrutta la papera di Diogo Costa per l'1-0 sul Portogallo che vale ai Leoni dell'Atlante un'impresa storica.

Il Marocco compie un'altra impresa e diventa la prima nazionale africana ad accedere alle semifinali del Mondiale. L'uomo del sogno è l'attaccante En Nesyri che al 42° sfrutta l'uscitaccia di Diogo Costa sul cross di Attiyat-Allah e infila di testa per l'1-0 che stende il Portogallo. Prosegue dunque l'incredibile cavalcata dei Leoni dell'Atlante, che sin qui avevano superato la fase a gironi solo in Messico '86, fermandosi agli ottavi. Il Portogallo prende una traversa col destro da posizione defilata di Bruno Fernandes e nella ripresa carica a fondo per il pari, senza fortuna. Così il Marocco, che nel recupero resta in 10 per il rosso a Cheddira, va in semifinale: ci troverà una tra Francia e Inghilterra, in campo alle 20.

