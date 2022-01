COPPA DI FRANCIA Marsiglia ai quarti, Montepellier ko ai rigori

Marsiglia avanti col brivido in Coppa di Francia. Per aver ragione del Montpellier i ragazzi di Jorge Desio hanno dovuto attendere i calci di rigore. Nonostante una partita praticamente dominata. La prima grossa occasione per l'Olympique arriva su calcio di punizione. Payet apre il compasso e scortica la traversa. Montpellier chiuso che fatica anche a ripartire e rischia ancora moltissimo sull'imbucata di Guendouzi sulla quale Bertaud mette la pezza in grado di portare i suoi sul pari all'intervallo. Ripresa di spazi ristretti, passare diventa sempre più difficile, ma l'OM ci riesce al termine di una mischia risolta dall'ex polacco d'Italia Milik. Il bomber di Coppa è già al quinto sigillo in tre sole gare, mentre il rendimento in campionato continua a non convincere: appena un centro in 11 partite. Gol che sa di missione compiuta, ma anche di rilassamento imperdonabile della difesa marsigliese. La terza linea si addormenta e Makouma anticipa con la punta la disperata uscita di Lopez. La strana ritrovata parità resiste fino ai calci di rigore. Decisiva la parata di Lopez su Ristic. Perché l'OM fa 5 su 5, e con il penalty di Payet si qualifica, seppur col fiatone, ai quarti.

