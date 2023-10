VIOLENZA Marsiglia-Lione: tifosi assaltano autobus. Infantino, nel calcio non spazio alla violenza L'ex campione del mondo Fabio Grosso ferito al volto, 12 punti di sutura

Marsiglia-Lione: tifosi assaltano autobus. Infantino, nel calcio non spazio alla violenza.

"Non c'è assolutamente spazio per la violenza nel calcio". E' quanto afferma dice il presidente della Fifa Gianni Infantino in un messaggio pubblicato su Instagram nella notte tra domenica e lunedì in seguito agli incidenti accaduti a margine della partita tra Marsiglia e Lione che hanno visto il ferimento del tecnico italiano Fabio Grosso. "Tali eventi, come quelli accaduti a Marsiglia prima della partita di Ligue 1 tra Olympique de Marsiglia e Olympique Lyonnais, non hanno posto nel nostro sport né nella nostra società e mi rivolgo alle autorità competenti affinché garantiscano che vengano prese misure adeguate", ha aggiunto Infantino.

Fabio Grosso è stato accompagnato nell'infermeria dello stadio di Marsiglia, dove un medico lo ha medicato per le ferite riportate. Colpito alla fronte e sopra l'occhio sinistro, l'ex campione del mondo azzurro di Germania 2006, ora allenatore dell'Olympique Lione in Ligue 1, si è visto applicare 12 punti di sutura.



[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: