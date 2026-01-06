Martini: "Arezzo e Ravenna costruite per vincere, il Forlì dipende dagli alti e bassi dei suoi giovani"

Intervista a Marco Martini

Dopo aver conosciuto la serie C da giocatore e da allenatore, ora Marco Martini la frequenta come scouting per il Cesena:

"Dopo la sosta iniziano anche i momenti di mercato che comunque sia trova un po' di trambusto, c'è chi va e c'è chi viene, quindi ci sono delle condizioni che non sono come quelle precedenti. Le squadre si rinforzano o si indeboliscono, dipende, e poi sì, non me l'aspettavo fino a un certo punto perché l'Arezzo comunque sia una squadra forte che ha anche investito sul mercato e il Ravenna che perdesse a Campobasso comunque sia è un campo ostico, non è semplice, anche se dalle immagini ho visto che meritava qualcosa in più, però purtroppo è molto livellato soprattutto per loro due, tra Arezzo e Ravenna".

Invece questa striscia negativa del Forlì che è arrivato a perdere la partita a tempo ampiamente scaduto?

"Bisogna tenere conto che il Forlì gioca con tanti under e quindi probabilmente pagano uno scotto della categoria, da neopromossa, e quando giochi contro squadre come l'Arezzo che sono costruite per vincere non puoi lasciare niente dal punto di vista dell'esperienza, dei momenti della gara, è probabilmente quello che gli è mancato ieri perché poi la prestazione l'han fatta".

Portandoti invece alla Serie D, ti volevo chiedere di questo pareggio del San Marino che è arrivato a tempo scaduto a Termoli ed è arrivato dopo l'ennesima rivoluzione tecnica, e anchedi questo successo che da un po' di fiato o un po' di speranza alla Sammaurese:

"Sono contento per la Sammaurese perché sono stato lì un anno, un ambiente familiare, un ambiente che merita la categoria per gli sforzi che fanno e ieri hanno meritato di vincere. Per quanto riguarda il San Marino troppi cambiamenti comunque sia non fanno bene perché non dai stabilità né alla guida tecnica né ai giocatori, quindi sono valutazioni complesse".









