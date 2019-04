Massimiliano Alvini ospite di Cpiace: "dopo un momento durissimo sono pronto a tornare in panchina"

Compirà 49 anni tra 18 giorni, Massimiliano Alvini ha scelto Cpiace, sua prima uscita pubblica, dopo il problema al cuore, ora completamente superato. Si stava sottoponendo ad una normalissima visita medica, quando durante il test da sforzo gli viene diagnosticata un'aritmia. Immediatamente ricoverato ha dovuto sottoporsi ad intervento. Il tutto proprio quando il suo Albinoleffe guidato per un biennio con ottimi risultati, attraversava un momento difficile. Il 25 novembre 2018 l'esonero dopo la sconfitta agli Atleti Azzurri d'Italia con il Ravenna goal di Nocciolini. Domenica prossima l'Albinoleffe affronterà proprio il Rimini e durante la trasmissione Alvini e Petrone hanno parlato della partita molto delicata soprattutto per i biancorossi. Alvini ha il contratto in scadenza a giugno poi spera proprio di ripartire. Non esiste per un allenatore innamorato del calcio come lui, miglior medicina. Tornare in panchina è adrenalina pura e gli ultimi esami a cui si è sottoposto hanno tolto qualsiasi dubbio. Massimiliano Alvini è pronto