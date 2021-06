Massimo Bonini: "Boniperti è stato un mito, gli devo tanto"

Sulla scomparsa di Giampiero Boniperti abbiamo raccolto il ricordo di Massimo Bonini, l'ex centrocampista della Nazionale di San Marino arrivato alla Juventus proprio con lo storico dirigente bianconero: "Devo molto a Giampiero Boniperti, è stato lui a volermi alla Juventus dal Cesena. Era una grandissima persona, non parlava tanto, ma era deciso e diretto. Quando qualche cosa non andava bene interveniva immediatamente. Con me scherzava molto, mi diceva sempre che dovevo tagliare i capelli e che mi sarei dovuto sposare. E' stata una figura di riferimento, la prima della Juventus con la quale ho avuto a che fare. Potrei definirlo un vero mito, anche per la sua grande capacità di gestire la squadra, andando sempre diretto alle cose, senza girarci intorno. Con lui abbiamo vinto tutto".