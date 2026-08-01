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Massimo Gadda è ufficialmente l'allenatore del Rimini Calcio

Presentato lo staff tecnico, Andrea Brugnera e Paolo Sciaccaluga saranno gli allenatori in seconda

di Gabriele Mento
1 ago 2026
Massimo Gadda è ufficialmente l'allenatore del Rimini Calcio

Dopo aver presentato una settimana fa l'organigramma della società, è stato definito anche lo staff tecnico del Rimini Calcio, che appare di categoria superiore rispetto al campionato d'eccellenza che andrà a disputare. Come già ci si attendeva da mesi, la panchina sarà affidata a Massimo Gadda. Allenatore d'esperienza, che da oltre vent'anni allena squadre tra Serie C e Serie D, ma che per la prima volta disputerà il campionato d'Eccellenza. Gadda va così a chiudere un cerchio, dopo essere stato alla guida di tutte le principali società romagnole. In sere B con il ruolo di vice nel Cesena dal 2004 al 2007, il Ravenna a più riprese, ma anche Forlì e Imolese.

Gadda sarà affiancato dagli assistenti Andrea Brugnera e Paolo Sciaccaluga, mentre Stefano Dadina sarà l'allenatore dei portieri e Nicola Borini il preparatore atletico. Il direttore sportivo Tamai ha anche annunciato che la squadra è quasi al completo. 17-18 giocatori sono già definiti, ma mancano ancora almeno un paio di pedine fondamentali, tra cui un play e la punta centrale. Con la maglia biancorossa giocherà anche il nazionale sammarinese Samuele Zannoni, centrocampista nelle ultime due stagioni in forza al Pietracuta.

L'appuntamento della società con i tifosi è previsto per oggi alle 17, con il primo allenamento ufficiale allo Stadio Romeo Neri, mentre la presentazione ufficiale della squadra è previsto tra circa due settimane.




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