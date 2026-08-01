ECCELLENZA Massimo Gadda è ufficialmente l'allenatore del Rimini Calcio Presentato lo staff tecnico, Andrea Brugnera e Paolo Sciaccaluga saranno gli allenatori in seconda

Dopo aver presentato una settimana fa l'organigramma della società, è stato definito anche lo staff tecnico del Rimini Calcio, che appare di categoria superiore rispetto al campionato d'eccellenza che andrà a disputare. Come già ci si attendeva da mesi, la panchina sarà affidata a Massimo Gadda. Allenatore d'esperienza, che da oltre vent'anni guida squadre tra Serie C e Serie D, ma che per la prima volta disputerà il campionato d'Eccellenza. Gadda va così a chiudere un cerchio, dopo essere stato alla guida di tutte le principali società romagnole. In sere B con il ruolo di vice nel Cesena dal 2004 al 2007, il Ravenna a più riprese, ma anche Forlì e Imolese.

Gadda sarà affiancato dagli assistenti Andrea Brugnera e Paolo Sciaccaluga, mentre Stefano Dadina sarà l'allenatore dei portieri e Nicola Borini il preparatore atletico. Il direttore sportivo Tamai ha anche annunciato che la squadra è quasi al completo. 18 giocatori sono già definiti, ma mancano ancora almeno un paio di pedine fondamentali, tra cui un play e la punta centrale. Con la maglia biancorossa giocherà anche il nazionale sammarinese Samuele Zannoni, centrocampista che già nelle ultime due stagioni ha giocato nel riminese nel campionato di eccellenza al Pietracuta.

Pietro Tamai (DS Rimini Calcio). "In questo momento la scelta è stata fatta su Zannoni, perché secondo me è un giocatore che c'è la categoria superiore, è una ragazza del posto, quindi è un valore aggiunto per quello che siamo andati a scegliere, cercando di mettere più riminesità o giocatori romagnoli, con qualche ragazzo che si è trasferito. Perché da quando ha giocato qua, faccio esempio di Nava, si è trasferito qua, non se n'è più andato, da quando l'ho preso io all'epoca in Lega Pro è rimasto a vivere qui a Rimini, ha trovato la compagna, e quindi anche quello fa parte della riminesità, perché vive qui e sta bene qui con noi".



Durante la conferenza stampa sono state presentate anche la campagna abbonamenti e la campagna sponsor per sostenere la società. Allo stadio Romeo Neri è anche stato effettuato nel pomeriggio il primo allenamento ufficiale della stagione, alla presenza di oltre 100 tifosi presenti a sostenere i giocatori. La presentazione ufficiale della rosa invece è prevista tra circa due settimane.

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