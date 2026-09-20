ECCELLENZA 2026-2027 Massimo Gadda:"Noi siamo una squadra forte, questo tanto è inutile nascondersi. Dobbiamo lottare per vincere" Rimini - Russi 3-0. Il tecnico del Rimini Massimo Gadda parla di una squadra umile ma convinta della propria forza. Il nostro principale avversario - sostiene-sarà l'Imolese

Massimo Gadda allenatore Rimini :"Onestamente abbiamo fatto una buona partita, di ottima qualità, con l'atteggiamento giusto, che è quello che non deve mai mancare in questo campionato e quindi credo alla fine una vittoria più che meritata. I ragazzi sono stati molto bravi"

Il Rimini di che cosa deve avere paura?

"Noi siamo una squadra forte, questo tanto è inutile nascondersi. Dobbiamo lottare per vincere, credo che lo faremo, ma allo stesso tempo ho dei ragazzi molto umili. Questa è la cosa che mi dà fiducia, perché noi non abbiamo niente da insegnare a nessuno. Rappresentiamo una società forte, una città importante che è stata ferita da un anno senza calcio e siamo qua tutti per cercare di riportarla subito almeno in una categoria più consona a quello che è il blasone di questa città, ma è difficile perché c'è il campionato difficile, duro. Le partite adesso noi le abbiamo vinte, ma sempre comunque sudando, con fatica. Abbiamo probabilmente un avversario che sarà l'Imolese, credo che è una squadra molto forte, però ci proviamo. Adesso una partita alla volta, poi vedremo.

E' molto bello sentire anche il pubblico che risponde molto bene alle vostre sollecitazioni.

"Sì, perché per noi, per i miei ragazzi è una cosa bella, importante. Comunque la gente, credo, abbia capito lo sforzo che stanno facendo questi riminesi che stanno portando avanti la società, con tanta passione, con tanto entusiasmo. I ragazzi sono il motore di questa cosa, perché i ragazzi portano entusiasmo, portano risultati, accendono la gente. La gente ha risposto alla grande, veramente, ma è una dimostrazione poi che in queste città qui ci si identifica molto nella squadra di calcio, al di là di quella che è la categoria. Credo che tutta questa gente allo stadio in una partita di un campionato di eccellenza sia veramente per tutti una gran cosa".



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