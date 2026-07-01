Massimo Zanini: "Progetto giusto per la Nazionale di San Marino creando situazioni diverse"

Nel video l'intervista con Massimo Zanini, ex tecnico del Pietracuta

Due mesi sulla panchina del Pietracuta hanno permesso a Massimo Zanini di conquistare una clamorosa salvezza, passando dai play out, grazie a un percorso fatto solo di risultati positivi. Da inizio marzo Zanini ha conquistato 18 punti su 24 a disposizione, per completare l'opera nei play-out contro la Sampierana, un pari dopo i supplementari che ha permesso ai rossoblù di confermare la categoria. Una bella salvezza in una stagione caratterizzata dal progetto di collaborazione con la Federcalcio di San Marino.

Nel video l'intervista con Massimo Zanini, ex tecnico del Pietracuta







