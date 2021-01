SERIE D Mastronicola: "Mi sono dimesso perchè non c'erano più le condizioni. Tamai mi ha sempre remato contro" Alessandro Mastronicola spiega i motivi delle dimissioni da tecnico del Rimini: "Impossibile allenare 31 giocatori, ho chiesto cessioni che non sono mai avvenute, non sono mai stato in sintonia con il DS Pietro Tamai"

Attraverso una piattaforma streaming, Alessandro Mastronicola ha spiegato le motivazioni che lo hanno portato a rassegnare le dimissioni da tecnico del Rimini. Mastronicola si è preso le sue responsabilità per i non brillanti risultati conseguiti ma ha attaccato pesantemente il Direttore sportivo Pietro Tamai: "Gioiva per le nostre sconfitte, doveva sfoltire una rosa ingestibile con 31 giocatori e non lo ha mai fatto". Mastronicola dichiara di aver avuto un ottimo rapporto con il Presidente Rota. Sulla nomina di Adrian Ricchiuti nuovo allenatore dichiara di non essere interessato alle scelte fatte dalla società da oggi in poi. "Poteva essere Adrian come un altro, ho rassegnato le dimissioni e non mi interessa, credo che Ricchiuti sappia a quante beghe va incontro". Mastronicola ha minimizzato la lite con Gigli: " voglio essere giudicato per quello che ho fatto come allenatore".

