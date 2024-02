SERIE C Match clou Carrarese – Gubbio. Interessante anche il derby marchigiano Vis Pesaro – Ancona Turno infrasettimanale di Serie C tra domani e mercoledi la 26° giornata nel Girone B

Sono quattro le partite in programma domani, due alle 18.30 Pontedera – Pineto e Recanatese – Rimini e due alle 20.45 Cesena – Arezzo e Pescara – Spal. Il Rimini è chiamato all'immediato riscatto dopo la caduta al Neri con il Cesena. I biancorossi affrontano una squadra in grande difficoltà come la Recanatese che non conosce segni + dal 12 novembre 2023, ultima vittoria con l'Olbia poi 9 sconfitte delle quali le ultime quattro consecutive e tre pareggi. Non ci sono alibi il Rimini per riposizionarsi deve ritrovare i tre punti che non arrivano da un mese. Per il Cesena gli unici pericoli sono solo quelli mentali. Con 12 punti di vantaggio sulla Torres i bianconeri possono temere solo se stessi e i cali di tensione naturalmente vietati da Toscano. Al Manuzzi arriva un Arezzo, due punti nelle ultime 4. I toscani stanno facendo, fino ad ora, il classico campionato senza lode e senza infamia. Pescara – Spal è la sfida tra deluse, ma mentre gli abruzzesi devono pensare solo a quale posizione dei play off centrare, la Spal ha bisogno di punti salvezza. I ferraresi sono in zona play out e la salvezza diretta dista 5 punti, troppi per permettersi altre distrazioni. Queste le sfide di domani, mentre mercoledi si giocheranno quattro partite alle 18.30 tra cui il match di maggior interesse Carrarese – Gubbio, terza contro quinta in classifica, ma entrambe stanno attraversando un ottimo momento e l'obiettivo secondo posto non è così lontano. Le altre partite. Sempre alle 18.30 Sestri Levante – Juventus Next Gen, Lucchese – Torres; Olbia – Virtus Entella; Perugia – Fermana e il derby marchigiano Vis Pesaro – Ancona.

