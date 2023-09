SERIE C Match clou della terza: Spal – Perugia Il Rimini riceve la Juventus, il Cesena in trasferta a Pontedera

Si inaugura la terza giornata di Serie C Girone B con 4 anticipi: Ancona – Pineto, Pontedera – Cesena, Rimini – Juventus Next Gen, e l'incontro di maggior spessore tecnico quello tra Spal e Perugia. Due pareggi consecutivi per i grifoni di Francesco Baldini che vanno ad affrontare una Spal, vittoriosa, alla prima con la Vis Pesaro, poi la sosta dovuta ai giocatori prestati alle Nazionali. Si tratta di due retrocesse vogliose di tornare immediatamente in Serie B. Il Rimini è già in ritardo e non può permettersi di perdere altro terreno. Le prime due sconfitte, seppur figlie di atteggiamenti completamente diversi, con la Torres i biancorossi, non meritavano di uscire sconfitti, non consentono alla squadra di Raimondi altri passi falsi, obbligatorio muovere la classifica. Il Cesena è già sotto osservazione. Il modo in cui è maturata la sconfitta di Olbia alla prima, ha lasciato interdetti per la poca intensità messa in campo dai bianconeri che tornano in trasferta, dopo la sosta forzata per le Nazionali. A Pontedera dev'essere un Cesena completamente diverso da quello visto in Sardegna. L'altro match che si gioca stasera è quello tra Ancona e Pineto. Domani alle 18.30 la capolista Carrarese ospita la Vis Pesaro, l'altro match che si gioca alla stessa ora è quello tra Recanatese – Lucchese.

In serata 20.45 derby ligure tra Virtus Entella e Sestri Levante, derby sardo tra Olbia e Torres entrambe in testa a punteggio pieno, Gubbio – Fermana e Pescara – Arezzo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: