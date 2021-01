SERIE C Matelica-Carpi 1-0, Volpicelli decide il recupero

Un tempo alla pari e poi solo Matelica. Non basta al Carpi l'attenuante di aver giocato in 10 l'ultima mezz'ora nella quale gli emiliani sono usciti dal campo. Dopo l'occasione di Leonetti eccolo il Carpi: Baraye si incarta incredibilmente quando bastava spingerla nella porta vuota. un colpo per parte, Rossini bene sulla girata di Calcagni. E di là Baraye fa correre De Cenco: siluro del brasiliano fuori. Tripla clamorosa occasione prima dell'intervallo, sospetta trattenuta a centro area e contemporaneo doppio miracolo di Rossini.

L'azione non è finita ed è decisivo Gozzi sulla linea a salvare tutto. Ripresa e il Carpi sparisce. Percussione di Moretti e sinistro a sverniciare il palo. Al minuto 60 Moretti punta la porta e viene abbattuto da Varoli. Rosso e Carpi in 10. Rossini alla grandissima sulla punizione di Volpicelli rinvia l'appuntamento col vantaggio Matelica che pare scritto. E lo scrive Volpicelli che sfrutta un imperdonabile erroraccio in impostazione della difesa emiliana. Non c'è reazione, anzi: solo un grande Rossini tiene lo svantaggio minimo. Su Moretti il portiere fa un miracolo e poi vola anche su Volpicelli. Il Matelica relega il Carpi nella seconda metà della classifica e forse, senza dirlo, comincia anche a pensare ai play off.



