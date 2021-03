Matelica – Fermana 5-1. La neopromossa sale al 7° piena zona play off

Ormai si può parlare di terribile neopromossa, la formazione di Colavitto lotta con le grandi per un posto al sole nei play off. Ma andiamo con ordine. Bastano tre minuti al Matelica per aprire la scatola. Solito numero di alta scuola di Volpicelli sfera nel corridoio per Leonetti bravo a saltare Ginestra e depositare in rete. I biancorossi si complicano la vita da soli in uscita è regalano palla a D'Anna tocco per Cais e diagonale che rimette in equilibrio l'incontro. In tutte le azioni del Matelica c'è Volpicelli, calcio di punizione millimetrico per il ponte di De Santis irrompe Moretti e biancorossi che tornano in vantaggio e non lo lasceranno più.







Scatenato uno dei migliori giocatori della categoria Emilio Volpicelli, il 28enne tornerà a giugno alla Salernitana per fine prestito. Conduzione della sfera, sterzata e sinistro prepotente che va ad infrangersi sulla traversa. Poi è sempre lui a creare il panico in area, finte e contro finte, la sfera arriva a Tofanari toccato da Bonetto, calcio di rigore che lo stesso Volpicelli trasforma per il tris. Prima del te il Matelica la chiude con il bel sinistro di Leonetti, doppietta per lui, ma complicità anche di Ginestra non irreprensibile nell'occasione. Arriva anche la manita: combinazione Leonetti – Volpicelli ed è doppietta anche per il napoletano ormai un icona di questo campionato. Allo Stadio Hevia recina di Macerata, Matelica batte Fermana 5-1.