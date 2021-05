Matelica - Renate 1-1

Il Matelica non va oltre al pareggio casalingo con il Renate ed ora dovrà andare a vincere in Lombardia per passare il turno. Oltre a diverse parate del portiere del Renate Gemello è il palo a respingere la conclusione di Balestrero nel primo tempo. A 10 minuti dal 90° il Matelica la sblocca su palla inattiva col colpo di testa di Mbaye, sul quale Gemello, stavolta, è complice. Vantaggio che dura solo 5 minuti. Silva batte una punizione da posizione impossibile la sfera rimbalza davanti a Martorel e si infila nell'angolo, così ora il Renate, nel ritorno, avrà a disposizione due risultati su tre.