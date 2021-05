SERIE C PLAY OFF Matelica - Renate 1-1 Vantaggio Matelica con Mbaye all'80°, pareggio di Silva al 85°

Il Matelica non accenna a fermarsi e complica la vita pure al Renate, che sciupa l'inverosimile, va sotto e poi acciuffa immediatamente un 1-1 prezioso: nel ritorno casalingo le pantere avranno due risultati a disposizione, mentre i biancorossi, per andare avanti, hanno l'obbligo di vincere, con qualsiasi punteggio.

Nel bene e nel male spicca il portiere ospite Gemello, volante già al quarto d'ora sulla punizione di Volpicelli. Poi tanto Renate: Galuppini dall'angolo, Possenti fa la torre e Maistrello cicca la girata ravvicinata. Quindi morbida di Kabashi per Rada, che bypassa Fracassini ma non Tofanari. Rada che poi va di assist per Silva, il colpo di testa esce lento ma Martorel non si fida e respinge. Il Matelica invece è in versione Vesuvio, sonnecchia a lungo ma quando esplode lo fa in grande: Volpicelli si fa tutto il campo e sbatte sul guanto di Gemello, sul rimbalzo Damonte e Rada murano Calcagni e Balestrero e si riparte da capo; Volpicelli rientra da destra e va a giro dal limite, parata di Gemello.

Con la ripresa però è di nuovo Renate: Ranieri per l'inserimento di Rada, lo stop di petto gli costa quell'attimo che permette a De Santis di recuperare. Segue il festival dello spreco: angolo di Kabashi, spizzata di Silva e Possenti che non trova la porta da un centimetro, mentre sull'imbucata di testa di Galuppini sono in tre a mancare il colpo ravvicinato. Terza volta, stesso schema: Rada, Guglielmotti, testa di Nocciolini e parata in due tempi di Martorel, con Maistrello anticipato di un soffio.

Quindi, finalmente, i gol, in 6' ed equamente divisi. A sorpresa, dopo tanta trincea, comincia il Matelica, con l'appena entrato Mbaye pescato dall'angolo di Volpicelli ed aiutato dall'uscita a vuoto di Gemello. Non meno gollonzo quello del pari: punizione defilata di Kabashi, Silva spizza e il pallone attraversa l'area senza che nessuno tocchi, mettendo in buca. Rete casuale che stravolge le quote qualificazione, perché così al Renate, al ritorno, basterà una X.



