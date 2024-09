SERIE A Materazzi: "L'Inter è ancora la squadra da battere" Ospite di un evento a Milano, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato del derby di Milano, di Daniele De Rossi e di scudetto.

Ospite di un evento a Milano, l'ex difensore dell'Inter Marco Materazzi ha parlato del derby di Milano, di Daniele De Rossi e di scudetto:



"Sono tanti i fattori che in questo periodo dell'anno possono variare, tipo la condizione fisica, sicuramente l'Europeo ha tolto energia a parecchi di noi, che fortunatamente ne abbiamo tanti nazionali che sono bravi, nel momento in cui ritroveranno la condizione penso che l'Inter ancora oggi è la squadra da battere. Complimenti a quelli che in questo momento sono avanti, fanno di tutto per battere l'Inter e per togliere lo scudetto, però penso che fino alla fine dovranno fare i conti con noi"

"Ho visto squadre cambiare allenatore dopo tre partite in maniera non correttissima, vedi Daniele De Rossi a Roma, invece squadre e società che sanno quello che fanno da tanti anni come l'Inter e penso che avranno modo e sapranno dove mettere mano per far sì che la situazione torni alla normalità"

"Prima di iniziare il campionato il Napoli, perché non fa le coppe, so quanto lavora a conto con i giocatori, la squadra è la stessa che aveva Spalletti quando ha vinto lo scudetto, a parte Osimhen, ma ha inserito Lukaku. La cosa è soggettiva perché probabilmente ad Antonio gli piace più Lukaku e non Osimhen, però sono due grandi giocatori e penso che alla fine anche il Napoli lotterà fino alla fine"

