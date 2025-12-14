MONDIALI Materazzi: "Tutti si aspettano l'Italia ai Mondiali" Per il campione del mondo del 2006 è fondamentale che gli azzurri si qualifichino, dopo due assenze

Tra i tanti ex calciatori che la Fifa sta intervistando in vista del Mondiale dell'anno prossimo, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico, c'è anche Marco Materazzi. L'ex Inter, campione del mondo nel 2006, ha ribadito quanto sia importante che gli azzurri si qualifichino per il torneo, dopo due assenze di fila: "È fondamentale centrare la qualificazione per noi italiani, perché il calcio in Italia è molto importante, molto seguito. Ci sono tantissimi tifosi, sia in Italia che all'estero e soprattutto qui in America. Ci auguriamo di poterci essere, perché tutti noi, anche noi tifosi o ex leggende dell'Italia, quello che ci aspettiamo è di andare al Mondiale".

Secondo Materazzi, l'Italia farà di tutto per esserci, perché "sono oramai 12 anni che non si va a un Mondiale. Per il Paese questa è una grande sofferenza. Io ho avuto l'esperienza di giocare a un Mondiale in Germania, dove c'erano tantissimi italiani. So quanto loro supportino la Nazionale, perché essendo emigrati, magari tantissimi anni fa, hanno famiglie che parlano un italiano un po' dialetto, e quindi per loro sarebbe veramente una rivalsa, qualora l'Italia venisse al Mondiale, magari riuscisse anche a vincerlo. L'ultima volta di un Mondiale giocato qui abbiamo perso in finale e tutti si aspettano un'Italia forte, che possa andare avanti il più possibile".

