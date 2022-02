SERIE C Matteo Angeli giovane difensore con il vizio del goal A soli 20 anni, titolare inamovibile dell'Imolese e in questo campionato ha già segnato 5 reti da difensore centrale. Diversi club di A e B sulle sue tracce

Ospite di Cpiace il Difensore Centrale dell'Imolese classe 2002 Matteo Angeli. Il giovane ha segnato 5 goal in questo campionato ed è seguito da diversi club di serie A e B. Angeli, analizza il momento no della sua Imolese reduce da due sconfitte consecutive con avversarie dirette per la salvezza.

